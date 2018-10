Correspondent Tim de Wit na staatsbanket: 'Alsof ik in The Crown zat'

"Het was ongelooflijk. Ik heb de hele avond in een aflevering van The Crown gezeten, zo voelde het echt", vertelt correspondent Tim de Wit enthousiast na afloop van het staatsbanket in Met het Oog op Morgen.

De Wit was de enige journalist die erbij mocht zijn op Buckingham Palace tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan het Verenigd Koninkrijk. Het hoofd communicatie van het paleis, naast wie hij zat, vertelde hem hoe dat was gegaan: hij had de Nederlandse ambassade gevraagd om één journalist te noemen die uitgenodigd zou worden. "Toen was de ambassade zo vriendelijk om mijn naam door te geven. Het was mooi toeval en geluk geweest dat ik hierbij aanwezig mocht zijn."

Het diner was aan een u-vormige tafel in de ballroom met ongeveer 170 gasten, vertelt De Wit in zijn white tie, de dresscode van de avond. "Ik zat helemaal aan het uiteinde. Verder kon je niet bij The Queen vandaan zitten. Maar het was bijzonder om haar te zien speechen." Op het menu stond onder meer tong, tournedos en chocoladetaart.