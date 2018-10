Basisschool vraagt ouders bij te springen als leraar ziek is

Basisschool Het Kompas uit Hoorn vraagt ouders bij te springen als leraren ziek zijn. Dat staat in een brief die afgelopen week naar alle ouders is gestuurd, meldt NH Nieuws. De school wil op die manier voorkomen dat klassen naar huis gestuurd moeten worden als een leerkracht uitvalt.

Door een tekort aan leraren hebben scholen de grootst mogelijke moeite om gaten in roosters te vullen. "We houden ons hart vast als er iemand ziek wordt", zegt directeur Jaap Muurling van Het Kompas. Hij kwam daarom met een plan voor noodgevallen.

Oppas in plaats van leraar

Als er geen vervanger kan worden gevonden, gaan de kinderen op de eerste dag gewoon naar huis, zegt Muurling. Maar als er op dag twee nog steeds geen vervanging is, dan wordt een beroep gedaan op de ouders.

"Dan zorgen we dat er allerlei spelmateriaal in de klas is. Dat is educatief materiaal dat we speciaal hebben aangeschaft. En dan vragen we ouders om als een oppas te fungeren. Ze hoeven geen leerkracht te spelen, maar zijn gewoon in de klas aanwezig. En op die manier zorgen we dat het onderwijs aan de kinderen toch voortgang vindt."

Dubbel gevoel

Een aantal ouders heeft al positief gereageerd op het voorstel. "Ik heb me nog niet opgegeven, maar ga dat wel doen", zegt Lisa Frederiks. Zij is zelf moeder van twee en zit ook in de medezeggenschapsraad van de school.

Toch heeft ze er een dubbel gevoel over. "Aan de ene kant vind ik het heel bijzonder dat de school op die manier met ons als ouders meedenkt. Want je zit anders toch met je kind dat je thuis moet houden. Aan de andere kant vind ik het ook heel jammer dat het nodig is."

Breed probleem

In Lelystad werd vorige week nog een schoolklas een hele week naar huis gestuurd. De invalkracht die er voor de klas stond nam per direct ontslag en er kon geen vervanger worden gevonden.

Meer scholen worstelen met het tekort aan leraren. Uit een rondgang van de NOS bleek eerder al dat een zieke of vertrekkende docent lastig op te vangen is door het tekort aan invalkrachten.