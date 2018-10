Mooiste astronomische foto van 2018: 'Menselijkheid in ons grote universum'

Brad Goldpaint is uitgeroepen tot beste astronomie-fotograaf van het jaar. Hij won de prijs met de bovenstaande foto, genaamd Transport the Soul. De prijs, Insight Astronomy Photographer of the Year, wordt jaarlijks uitgereikt door het Koninklijk Observatorium van Greenwich.

De jury noemt de foto van Goldpaint een uitzonderlijke foto, "die een menselijk element toevoegt aan een buitenaards maanverlicht landschap". "De foto is ruimtelijk. Je kan jezelf verliezen in het landschap. Het kleine silhouet van de persoon herinnert je aan de menselijkheid in ons grote universum."

In een reactie zegt de fotograaf vereerd te zijn met de prijs. "Het is de grootste erkenning die ik ooit voor mijn werk heb gekregen." Behalve erkenning krijgt Goldpaint ook 10.000 pond.