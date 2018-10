Nieuwe ontmoeting tussen Poetin en Trump in Parijs

Vladimir Poetin en Donald Trump ontmoeten elkaar op 11 november in Parijs. Dat heeft een beleidsmedewerker van het Kremlin bekendgemaakt. In juli ontmoetten de twee staatshoofden elkaar al in Helsinki.

De presidenten van Rusland en de VS zijn op 11 november in Parijs voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het voorstel om elkaar daar te ontmoeten zou van de Russische president zijn uitgegaan.

Kernrakettenverdrag

De relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten is stroef, niet alleen door de berichten over Russische bemoeienis met de Amerikaans verkiezingen, naar ook door tegengestelde visies op onder meer Syrië en Oekraïne, recent aangevuld met het dreigement van Trump dat hij de VS uit het INF-kernrakettenverdrag uit 1987 wil terugtrekken omdat Rusland de afspraken zou schenden.

Op Trumps voornemen is veel kritiek gekomen van andere landen. "Ook Nederland acht het zeer waarschijnlijk dat Rusland het wapenbeheersingsverdrag schendt", zegt Buitenlandse Zaken in een reactie. "Het behoud van het INF-verdrag is in het veiligheidsbelang van ons allemaal, zeker in Europa - gezien het geografische bereik van deze wapens. Nederland zal in dit licht nauw blijven overleggen en samenwerken met de VS en de NAVO over vervolgstappen."

Tekst en uitleg

Trumps veiligheidsadviseur John Bolton was gisteren en vandaag in Moskou om tekst en uitleg te geven bij Trumps aankondiging om de VS uit het verdrag terug te trekken. Vandaag had Bolton daarover een ontmoeting met president Poetin.

Namens de Amerikaanse president accepteerde hij de uitnodiging van Poetin. Hij zei dat Trump zich verheugt op de afspraak in Parijs.