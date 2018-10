Niemand wil samenwerken met de grootste partij in het Belgische Ninove

D'haeseleer is zelf lid van het Vlaams Belang en zit namens die partij ook in het Vlaamse parlement. Hij is absoluut niet te spreken over het cordon sanitaire. "Ik denk dat je dat echt niet meer kan verkopen. Als je de term democratie nog enige betekenis wil geven dan kun je dit echt niet maken."

De partijleider van Forza Ninove weet wel waarom ze met zo veel verschil gewonnen hebben bij de lokale verkiezingen. "Het feit dat we zo goed gescoord hebben heeft ook te maken met het feit dat we zes jaar geleden al de grootste waren." Maar ondanks die verkiezingsuitslag van zes jaar geleden werd D'haeseleer toen geen burgemeester. "Men heeft eigenlijk na de verkiezingen die uitslag volledig genegeerd." Andere partijen in de gemeente hebben de weinige stemmen dan ook helemaal aan zichzelf te danken volgens D'haeseleer.