Bewoners moeten hun huis uit wegens wankele Goudse kerk

Omwonenden van de Turfmarktkerk in Gouda mogen voorlopig hun huis niet in. De kerk staat op instorten en nu er harde wind is voorspeld, is het volgens de gemeente te gevaarlijk voor de buren van het kerkgebouw. Er geldt een noodverordening: niemand mag in de buurt van de kerk komen. Ook een naastgelegen parkeergarage is verboden gebied verklaard.

De kerk stamt uit 1930 en staat al zo'n twintig jaar leeg. Het was bekend dat de kerk in slechte staat verkeerde, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de situatie nog ernstiger is dan gedacht.

De bewoners van zes huizen moeten daarom tijdelijk ergens anders hun intrek nemen. Ze zijn vertrokken naar familie of ondergebracht in hotels, meldt Omroep West. De gemeente verwacht dat het gebiedsverbod maximaal twee weken van kracht is. In die tijd wordt de kerk gestabiliseerd. Daarna kan het gebouw veilig worden gesloopt.

De gemeente zet beveiliging in om het gebied en de achtergelaten woningen extra in de gaten te houden.