Duitse politica aan schandpaal om peperduur horloge

Door haar indrukwekkende politieke carrière wordt Chebli vaak aangehaald als toonbeeld van integratie. Maar ze is ook al vaker mikpunt van scheldpartijen en discriminatie geweest. Ze heeft even genoeg van sociale media, zegt ze zelf. "Misschien dat ik weer terugkom als de storm is gaan liggen. Maar dat is waarschijnlijk pas als ik niet meer in de politiek zit."