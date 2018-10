Besloten herdenkingsbijeenkomst voor Wim Kok in Concertgebouw

Voor de overleden oud-premier Wim Kok wordt zaterdag een herdenkingsbijeenkomst gehouden in het Concertgebouw in Amsterdam. De samenkomst, die om 15.00 uur begint, is alleen toegankelijk voor genodigden. Op televisie wordt de herdenking door de NOS uitgezonden op NPO 1.

De uitvaart vindt plaats in kleine kring. Voor het publiek is een online condoleanceregister geopend.

In verband met de uitvaart van Kok hangt op verzoek van premier Rutte op alle overheidsgebouwen zaterdag de vlag half stok.

