'Veel te weinig vruchten in vruchtensapjes voor kinderen'

Meer dan de helft van alle vruchtendrinkpakjes voor kinderen bestaat maar voor een vijfde deel uit vruchtensap. Deze conclusie trekt actiegroep Foodwatch na een onderzoek bij Albert Heijn, Jumbo, Plus, Lidl en Aldi. Sommige drankjes bevatten zelfs minder dan 1 procent vruchten.

De organisatie keek naar 174 verschillende drinkpakjes. Sjoerd van der Wouw van Foodwatch: "Veel drinkpakjes zijn vooral suikerwater met een paar druppeltjes 'excuussap'. Doordat fabrikanten fruit gebruiken in de naam van de drankjes, denken veel ouders dat deze ongezonde suikerrijke drankjes gezond zijn."

In hetzelfde onderzoek stelt Foodwatch dat veel drankjes gepromoot worden door gebruik te maken van fruitnamen, zoals aardbei en framboos. Zo wordt een voorbeeld genoemd van een vruchtendrankje dat wordt gepromoot als 'Aardbei fruitdrink', waar toch maar 9,4 procent appelsap in zit en slechts 0,6 aardbei.

Meer onderzoek

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zou volgens Foodwatch meer onderzoek moeten doen naar mogelijke misleiding van klanten. Van der Wouw: "De NVWA neemt over het algemeen geen klachten in behandeling over misleiding van consumenten. Wij vinden dat zij duidelijk moeten maken wat er mag en niet mag." Op de site van de NVWA staat dat meldingen over misleiding van consumenten niet direct in behandeling worden genomen, omdat ze geen risico's vormen voor de volksgezondheid.

De NVWA schrijft op haar site het volgende over misleiding bij voedingsmiddelen: "productnaam of de afbeelding op een verpakking of etiket hoeft niet exact overeen te komen met de inhoud van het product".

Supermarkten willen verbetering

Albert Heijn herkent zich niet in het door Foodwatch geschetste beeld. "Er worden geen voorbeelden van Albert Heijn-eigen-merkproducten genoemd", zegt een woordvoerder. "We weten dus niet welke producten ze van ons meegenomen hebben en wat de bevindingen waren. Wij zetten alleen een vrucht op de verpakking als die ook in de drank zit. Als er maar heel weinig sap van een bepaalde vrucht aanwezig is, gebruiken we de benaming 'smaak'."

Plus zegt binnenkort stappen te gaan ondernemen. Die supermarkt belooft voor het einde van een jaar te komen met een sap dat 40 procent minder suiker bevat, als reactie op het oordeel van Foodwatch. Ook Lidl zegt "met interesse" naar de resultaten van het onderzoek te kijken.

Supermarkten Jumbo en Aldi beramen zich nog op een reactie.