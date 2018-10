Franse steden en milieuorganisaties dreigen met rechtszaak tegen Total

Franse steden en milieuorganisaties willen de Franse oliemaatschappij Total aanklagen. Als het bedrijf binnen een half jaar niks heeft veranderd aan zijn klimaatbeleid, stappen ze naar de rechter.

Volgens de dertien steden en vier organisaties kan Frankrijk alleen de klimaatdoelen van Parijs halen als Total zijn milieubeleid aanpast. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, liefst in de buurt van de 1,5 graad. Zoals het er nu naar uitziet, kan het doel alleen gehaald worden als de uitstoot van CO2 drastisch verminderd wordt.

Total is verantwoordelijk voor twee derde van de totale CO2-uitstoot van Frankrijk. Het bedrijf is de negentiende grootste vervuiler van de wereld.

Nieuwe wet

De steden en organisaties beroepen zich op een Franse wet die vorig jaar is ingevoerd. Daarin is vastgelegd dat multinationals in kaart moeten brengen welke risico's zij vormen voor onder meer mensenrechten, gezondheid en milieu. Daarnaast moeten bedrijven actie ondernemen zodat zij deze risico's zo klein mogelijk maken.

Omdat Total een groot aandeel heeft in de CO2-uitstoot van Frankrijk, vinden de steden en organisaties dat het bedrijf de verantwoordelijkheid moet nemen voor de milieuschade. Het bedrijf moet in 2019 komen met maatregelen, anders gaan ze naar de rechter.