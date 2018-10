Internationaal actieve Nederlandse inbrekersfamilie opgepakt

De Duitse politie heeft een inbrekersbende opgerold die meer dan 100 inbraken pleegde in België, Duitsland, Denemarken en Nederland. De bendeleden behoren allemaal tot één Nederlandse familie.

De politie in Osnabrück heeft samen met collega's uit België, Denemarken en Nederland elf verdachten gearresteerd. In totaal worden 21 familieleden, 14 mannen en 7 vrouwen, verdacht van de inbraken. Geschat wordt dat ze voor meer dan 150.000 euro bij elkaar hebben buitgemaakt.

De familie opereerde vanuit Overijssel en pleegde de inbraken in binnen- en buitenland. Alleen al in Duitsland zou de bende 64 keer hebben ingebroken. De politie noemt de werkwijze van de verdachten zeer professioneel. Zo werkten ze in teams die dagelijks van samenstelling wisselden en waarschuwden zij elkaar met geavanceerde apparatuur. Het is niet bekend hoe lang de criminele bende actief was.

In het vizier

De Duitse politie zegt dat ze de criminele bende al in 2012 in het vizier had. Aanknopingspunt was de arrestatie in Nederland van 54 mensen, die in de omgeving van Enschede bij elkaar voor meer dan 300.000 euro aan goud hadden gestolen. Uit onderzoek bleek dat veel van de arrestanten verwanten waren van elkaar.

Vijf jaar later doken leden van dezelfde familie op in een politieonderzoek naar een reeks inbraken in het Duitse Noordrijn-Westfalen. De inbraken leken sterk op elkaar: de inbrekers hadden het vooral gemunt op vrijstaande huizen en boerderijen, waar vooral sieraden en contanten werden meegenomen.

Reeks arrestaties

Omdat uit onderzoek bleek dat de bende niet alleen in Duitsland maar ook in België, Nederland en mogelijk ook Denemarken opereerde, werd de hulp van de Europese politieorganisatie Europol ingeschakeld.

Vorig jaar november werden de eerste drie verdachten uit de criminele familie in Antwerpen gearresteerd. In de maanden daarop wist de politie verdachten in Duitsland, Nederland en België op te pakken.

Maandagochtend werden de laatste drie bendeleden gearresteerd door de Deense en Nederlandse politie. Zij zullen worden uitgeleverd aan Duitsland, waar ze strafrechtelijk worden vervolgd.