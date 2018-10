Verongelukte trein Marokko reed veel te hard

De trein die vorige week in Marokko ontspoorde reed meer dan twee keer zo hard als was toegestaan. Dat blijkt uit het onderzoek dat naar het ongeluk was ingesteld.

De machinist reed 158 kilometer per uur, in plaats van de 60 kilometer per uur die was toegestaan op het traject. De dubbeldekker botste na de ontsporing op een pilaar van een viaduct.

Bij het ongeluk in de buurt van de Marokkaanse hoofdstad Rabat kwamen zeven mensen om het leven. 125 passagiers raakten gewond, van wie zeven zwaargewond.

Machinist aangeklaagd

De machinist was een van die zwaargewonden. Hij is vanochtend gehoord door de officier van justitie en wordt aangeklaagd voor doodslag en het onbedoeld toebrengen van letsel.

Op sociale media wordt daar boos op gereageerd, zegt correspondent Willemijn de Koning. "Veel Marokkanen vinden dat treinmaatschappij ONCF probeert de verantwoordelijkheid voor het ongeluk af te schuiven op de machinist, terwijl de ONCF geen borden had geplaatst met daarop de juiste snelheid."