De Amerikaanse operazangeres Renée Fleming krijgt de Edison Klassiek Oeuvreprijs 2018. De Edison Stichting prijst Fleming om haar indrukwekkende oeuvre en buitengewone bijdrage aan de klassieke muziek.

De zangeres brak door in 1988 toen zij de rol van de gravin Rosina Almaviva vertolkte in de opera Le Nozze di Figaro van Mozart. De jaren erna debuteerde zij in Covent Garden in Londen en de Metropolitan Opera in New York. Ze heeft meerdere Grammy's gewonnen.

Vorig jaar maakte Fleming bekend te stoppen met opera, maar dit betekende niet het einde van haar carrière. Ze maakte dit jaar haar Broadway-debuut in de musical Carousel.

The Lord of the Rings

De sopraan staat bekend om haar veelzijdigheid. Zo werkte ze in 2003 mee aan de soundtrack van de film The Lord of the Rings: The Return of the King. In 2017 zong zij voor de soundtrack van de film The Shape of Water het nummer You'll Never Know.

Zondag 11 november zal Renée Fleming de prijs in ontvangst nemen tijdens een live uitzending van Podium Witteman op NPO 2. Tijdens deze uitzending worden ook andere Edison Klassiek-prijzen uitgereikt.