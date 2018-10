Amsterdammers ontdekken muurschildering van Chileense kunstenaars

In Amsterdam is een groot kunstwerk tevoorschijn gekomen bij sloopwerkzaamheden. De muurschildering is in de jaren 80 gemaakt door het Chileense kunstenaarscollectief Brigada Ramona Parra. Doordat de muur in de wijk Osdorp jarenlang verborgen is geweest, is het kunstwerk goed bewaard gebleven.

Brigada Ramona Parra werd in de jaren 60 opgericht door Chileense communisten. De groep maakte voornamelijk kunstwerken over de sociale problemen in Chili.

Jorge Kata Nuñez, een lid van het kunstenaarscollectief, werd in 1977 verbannen uit Chili. Hij woonde jaren in Nederland, waar hij veel kunstwerken maakte.

Inpakken

Op dit moment is Nuñez in Nederland. De betrokken vastgoedeigenaar en projectontwikkelaar zullen samen met hem bepalen wat met het kunstwerk op het Osdorpplein gebeurt.

Op de plek van het gesloopte pand komt nieuwbouw. Tijdens de bouw wordt het kunstwerk ingepakt om het te beschermen.