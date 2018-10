Beurzen wereldwijd op de knieën

Het beursjaar dreigt in mineur te eindigen en een verliesjaar te worden voor beleggers. De AEX heeft de hele jaarwinst al verspeeld en noteerde vanmorgen met 509 punten de laagste stand sinds juli 2017. Op alle grote beurzen in Europa, Azië en de VS dalen de koersen over een breed front.

De AEX verloor in de ochtend bijna 2 procent. De DAX in Frankfurt raakte meer dan 2 procent kwijt en de beurzen van Tokio en Hongkong rond de 3 procent. Wall Street gaat naar verwachting ook met verlies openen. De volatiliteitsindex, de angst- of paniekmeter voor markten, staat voor Amsterdam 10 procent hoger en voor Wall Street bijna 20 procent hoger.

Sinds het hoogtepunt van de Amsterdamse beurs eind juli, toen de AEX 576 punten neerzette, zijn de koersen schoksgewijs in elkaar gezakt. De AEX staat inmiddels meer dan 10 procent lager dan toen. Tech-fondsen, banken, oliebedrijven en grondstofbedrijven leveren het meest in.

Onzekerheid

De oorzaken van de koersdalingen zijn divers, maar laten zich samenvatten met het woord onzekerheid. De kwartaalresultaten van bedrijven stellen wat teleur en de economische groei lijkt te vertragen, wat de omzet en de winst raakt.

Daarnaast werpen tal van opspelende geopolitieke spanningen hun schaduw over de markten, zoals de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de ruzie met Rusland, de zorgen over een harde brexit, de spanningen rond Saudi-Arabië en de Italiaanse begrotingsperikelen. Al die zaken lijken nu samen te komen en op de beursvloer tot uitbarsting te komen.

Voor pensioenfondsen is de ommezwaai niet fijn. Naast de lage rente zetten nu ook de tegenvallende aandelenwinsten druk op de dekkingsgraden.

Stieren en beren

Al met al lijkt er een einde te komen aan een lange periode van alsmaar stijgende koersen. De bull market, zoals een stijgende beurs wordt genoemd alsof een stier de aandelen op de hoorns neemt en omhoog gooit, slaat om in een bear market, een markt met beren op de weg die de koersen tegen de grond slaan. Als vuistregel geldt dat er sprake is van een bear market als de koersen meer dan 20 procent dalen ten opzichte van de laatste piek.

Beleggers zoeken veiligheid, stellen de koerswinst veilig en stappen over naar andere markten. De onzekerheid vertaalt zich dus onder meer op de grondstoffenmarkten. Minder groei betekent minder vraag naar energie en dus een dalende olieprijs. Brent-olie kost nu minder dan 80 dollar voor een vat. Goud wordt weer een schuilplaats in winderige tijden. De goudprijs loopt langzaam weer op. Een troy ounce goud (31,1 gram) kost alweer 1233 dollar.