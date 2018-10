Ziekenhuizen Flevoland en MC Slotervaart vragen uitstel van betaling aan

De MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten en het MC Slotervaart in Amsterdam hebben uitstel van betaling aangevraagd. Zorgverzekeraars stoppen met de financiering van de ziekenhuizen.

"Een faillissement is mogelijk onafwendbaar", zegt de MC Groep in een persverklaring. Verder zegt de MC Groep dat al het mogelijke is gedaan voor een kwalitatief en financieel verantwoorde toekomst, maar dat dat financieel niet is gelukt.

Verscherpt toezicht

Het was al bekend dat de MC Groep in zwaar financieel weer verkeert. Begin september werden de drie ziekenhuizen in Flevoland daarom door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onder verscherpt toezicht geplaatst.

De MC Groep zegt dat de financiële problemen vooral zijn veroorzaakt doordat de ziekenhuizen duur personeel hebben moeten inhuren. Volgens het bedrijf blijft de patiëntenzorg gegarandeerd. De patiënten die op dit moment worden behandeld, krijgen adequate zorg, staat in de persverklaring.

Vraagtekens bij verdienmodel

Loek Winter en Willem de Boer zijn de eigenaren van de ziekenhuizen. Hun oogmerk bij de aankoop ervan was om de zorg veel efficiënter te maken. De Boer stapte eind september op als bestuurder bij de ziekenhuizen.

Vakbond FNV Zorg & Welzijn noemt het intriest voor het personeel dat het zover heeft moeten komen. Bij de ziekenhuizen werken in totaal zo'n 2000 mensen. "Wij hebben vanaf het begin onze vraagtekens gezet bij het verdienmodel van de MC Groep door Willem de Boer en Loek Winter. Het is ook heel teleurstellend dat Zilveren Kruis niet bereid was tot een zachte sanering van de ontstane problemen. Dat laatste had veel ellende kunnen voorkomen."

Spoedeisende hulp binnen 45 minuten

Minister Bruins voor Medische Zorg vindt het wrang dat het voorlopig niet gelukt is de financiële situatie op orde te krijgen. "Het is nu aan de bewindvoerder om te kijken wat de mogelijkheden verder zijn om een faillissement te voorkomen", zegt hij in een reactie.

Mocht het toch tot een faillissement komen, dan heeft dat volgens Bruins geen gevolgen voor de toegankelijkheid van de spoedeisende hulp (SEH). De norm is dat iedereen in Nederland binnen 45 minuten bij een SEH kan zijn. Ook bij sluiting van de SEH-afdelingen in Amsterdam en Lelystad blijft het aantal mensen dat die norm niet haalt gelijk, zegt Bruins.