Oud-leider Sharia4Belgium verliest Belgische nationaliteit

De vroegere leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium verliest de Belgische nationaliteit. Dat heeft het hof van beroep in Antwerpen beslist, melden Belgische media. Fouad Belkacem is volgens de rechters "tekortgeschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger".

Belkacem zit al vijf jaar in de gevangenis vanwege zijn betrokkenheid bij Sharia4Belgium. Hij indoctrineerde jongeren en bereidde hen voor op de gewapende strijd in Syriƫ. Een aantal van hen is naar dat land afgereisd. Belkacem kreeg hiervoor twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd.

Het oordeel van het hof om Belkacems nationaliteit af te pakken, is gedaan in een zaak die de Belgische staat twee jaar geleden begon. Zijn advocaat overweegt in cassatie te gaan en naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te stappen.

Democratische waarden

Ze vreest dat Belkacem wordt uitgezet naar Marokko. "Voor zijn familie zou dat een ramp zijn en voor hem nog een grotere. In dergelijke landen zijn de democratische waarden soms ver zoek. Ik ga een uitwijzing dan ook aanvechten met alles wat in mijn macht ligt", zegt ze tegen de Vlaamse tv-zender VTM.