Autofabrikanten zitten groei Randstad dwars

Uitzendconcern Randstad heeft afgelopen kwartaal weer iets meer tijdelijk personeel kunnen leveren over de hele wereld. Wel groeide de hoeveelheid werk voor het bedrijf minder hard dan eerder, namelijk 2 procent. De omzet in het derde kwartaal kwam uit op 6 miljard euro.

Ook in Nederland vlakt de groei van de vraag naar tijdelijk personeel af. Die kwam uit op 4 procent, flink minder dan de 9 procent van een jaar eerder.

In Noord-Amerika, waar Randstad een zesde van de omzet haalt, houdt de groei aan. Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn samen goed voor 40 procent van de omzet van het uitzendconcern.

Thermometer

Grote uitzendbureaus als Manpower en Randstad worden vaak gezien als thermometer van de economie: ze geven al heel snel aan hoe het gaat. Als bedrijven groeien, nemen ze vaak eerst tijdelijke krachten aan, en als het goed blijft gaan kunnen dat vaste krachten worden. Zit het tegen, dan zijn de uitzendkrachten de eersten van wie afscheid wordt genomen.

Dat de groei van Randstad nu afvlakt, kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat er minder vraag naar tijdelijk personeel is doordat de economie minder hard groeit. Maar de oorzaak kan ook positiever zijn: meer mensen die eerst tijdelijk werk hadden, hebben inmiddels een vaste baan. Volgens Randstad-topman Jacques van den Broek is een beetje van allebei nu aan de hand.

Auto-industrie

Internationaal heeft Randstad vooral last van tegenvallende groei in Europa. Volgens Van den Broek heeft dat te maken met grote autofabrikanten in Duitsland en Frankrijk, die de afgelopen tijd productie afbouwden en dus minder werk hadden voor tijdelijke krachten.

Iets soortgelijks is gaande bij VDL Nedcar in Born, waar BMW auto's laat bouwen. "Zij hebben het over de onzekerheid over de handelsbeperkingen, en daarnaast is er wat onzekerheid over regelgeving rondom dieselmotoren in Europa", zegt Van den Broek. "Om die reden produceren ze op dit moment wat minder, en dan hebben ze dus ook wat minder uitzendkrachten nodig."

Van den Broek signaleert ook dat het aantal vaste banen via Randstad met 13 procent is gestegen. Al met al wist het uitzendbedrijf wereldwijd 15 procent meer nettowinst te halen, bij elkaar 190 miljoen euro.

Platforms

Naast traditionele bedrijven als Randstad, lijken ook nieuwere bedrijven als LinkedIn, Uber en Deliveroo zich in de grote markt voor uitzendkrachten te willen gaan mengen. Uber test op dit moment al een uitzendplatform in Amerika. Volgens economen van ING kunnen dit soort opkomende platforms een bedreiging worden voor de gevestigde orde, en uiteindelijk zelfs 20 tot 70 procent van hun omzet afsnoepen.

Maar Van den Broek maakt zich daar nog niet erg zorgen over. "Ja, dat zeggen zij. Maar het segment dat Uber en Deliveroo doen, is minder dan 5 procent van onze business. Dus dat valt allemaal reuze mee." Toch erkent hij wel dat het belangrijk is om veel in nieuwe technologie te investeren om de komende tijd niet de boot te missen.

Lage groei

Voor de komende periode verwacht Randstad weinig grote veranderingen. En dat betekent: de lage groei houdt voorlopig aan.

De resultaten en ontwikkelingen stellen beleggers enigszins teleur. Het aandeel levert in de ochtendhandel 4 procent in. Het verlies over de afgelopen twee maanden is daarmee nu al 30 procent.