Modegigant Gilberto Benetton (77) overleden

Gilberto Benetton, mede-oprichter van het gelijknamige kledingmerk, is overleden. Hij werd 77 jaar. Benetton stierf na een kort ziekbed in zijn huis in Treviso, Italië.

Gilberto richtte samen met zijn broers Luciano en Carlo en zijn zus Giuliana in 1965 het bedrijf Benetton op. Het familiebedrijf werd mede dankzij zijn collectie zachte woltruien erg populair en groeide uit tot een internationaal modemerk met ongeveer 5000 winkels.

Benetton was vooral in de jaren 90 een gewild merk, maar heeft het de laatste jaren moeilijk door concurrentie van modegiganten als Zara en H&M. Het bedrijf sloot 2017 af met een verlies van 180 miljoen euro.

Rijk

De familie Benetton is nog wel een van de rijkste families van Italië. Het vermogen van de familie wordt geschat op 2,4 miljard euro.

Drie maanden geleden overleed de jongere broer van Gilberto, Carlo Benetton, op 74-jarige leeftijd.