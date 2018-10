Frankrijk overweegt elektronisch tolsyteem

Frankrijk overweegt de tolpoortjes op de snelwegen te vervangen door een elektronisch betaalsysteem, zoals in Noorwegen en in Portugal. De huidige tolpoortjes zijn op drukke dagen een bron van ergernis, omdat dan vaak lang moet worden gewacht.

Omdat de files bij de tolpoortjes ook luchtvervuilend zijn, heeft minister Borne van Verkeer een wetsvoorstel ingediend ter vervanging van de poortjes. In haar mobiliteitsplan wil ze de Fransen er ook toe brengen vaker te fietsen.

Ze stelt voor volledig over te gaan op elektronisch betalen. Dan kan door de plaatsing van een elektronisch kastje in de auto of door online-registratie van het kenteken. Portugal heeft zo'n kentekensysteem, waarbij de automobilist bij detectiepoorten kan doorrijden. Het kenteken wordt daar geregistreerd en de betaling vindt achteraf plaats.