Aantal onverzekerde zzp'ers in de bouw in acht jaar gehalveerd

Zzp'ers in de bouw zijn steeds minder vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat zegt de belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw. In 2010 had 72 procent van de leden een verzekering, vorig jaar was dat nog maar 31 procent.

Er zijn twee belangrijke redenen, zegt de belangenvereniging: de premies zijn te hoog en veel verzekeraars weigeren zzp'ers. Ook zijn veel bouwvakkers tijdens de crisisjaren voor een laag tarief gaan werken, waardoor ze geen geld meer hadden voor een dure verzekering.

Verzekeraars zouden vinden dat het risico op gezondheidsproblemen bij bouwvakkers te groot is. Wie wel een verzekering kan afsluiten, is vaak maar tot zijn 60ste levensjaar verzekerd.

Schrijnend

Volgens ZZP Nederland leidt het tot schrijnende situaties als mensen niet verzekerd zijn. Bouwvakkers die door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken, komen in de bijstand. Soms kan dat jaren duren en vaak moeten mensen dan hun eigen huis 'opeten'.

Het Verbond van Verzekeraars stelt dat van weigering door verzekeraars geen sprake is. "Dat is te hard gezegd. Maar de premie moet passen bij wat je verzekert en dan wordt die soms wel heel erg hoog", zegt een woordvoerder. "Het moet uit de lengte of breedte komen."

Volgens Zelfstandigen Bouw kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zwaarste beroepen al snel 500 tot 600 euro per maand.