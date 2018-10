Wekdienst 23/10: staking bij Ryanair en de langste zeebrug gaat open

En dan nog even dit:

Varkenshoudster Annechien ten Have uit het Groningse Beerta heeft als eerste een varkensstal gebouwd waar zij varkensvlees met twee sterren produceert. En dat is helemaal volgens de strenge criteria van de Dierenbescherming. "Ze heeft haar nek enorm uitgestoken en het is de vraag of de consument dit vlees met twee sterren oppikt", zegt directeur Co'tje Admiraal van de Dierenbescherming.

Twee sterren betekent veel meer leefruimte voor de varkens. Ze kunnen naar buiten en beschikken over veel stro. "De varkens kunnen wroeten. Er is gewoon veel meer voor ze te beleven dan in een stal met één ster", zegt Ten Have. "En ook castreren we de mannetjes niet en mogen ze allemaal hun krulstaart houden."