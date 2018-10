Comedyprijs voor Seinfeld-ster Julia Louis-Dreyfus

De actrice Julia Louis-Dreyfus is in het Kennedy Center in Washington onderscheiden met de prestigieuze Mark Twain-prijs voor Amerikaanse humor.

Louis-Dreyfus werd vooral bekend door haar rol als de neurotische Elaine Benes in de succesvolle comedy-serie Seinfeld in de jaren 90. Sinds 2012 is ze te zien in Veep als de grofgebekte Amerikaanse vicepresident Selina Meyer. Ook deed ze mee in talloze sketches in het televisieprogramma Saturday Night Live.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd Louis-Dreyfus in het zonnetje gezet door talloze collega's. Jerry Seinfeld roemde haar timing en noemde haar het "geheime ingredi├źnt" van de serie waarvan tussen 1989 en 1998 180 afleveringen werden uitgezonden. In de serie speelde Louis-Dreyfus zijn ex-vriendin.

'Vreselijk slechte danser'

Saturday Night Live-actrice Tina Fey, die de Mark Twain-prijs in 2010 kreeg, noemde Julia Louis-Dreyfus "een ijskoude komediemachine die de menselijkheid en gebreken van haar personages feilloos blootlegt".

"Julia is niet bang om onaangenaam te zijn, niet op het scherm en niet in persoon. Julia liet Elaine egoïstisch, kleinzielig en sarcastisch zijn en een vreselijk slechte danser."

Kijk hieronder naar een compilatie van Elaine Benes-momenten in Seinfeld: