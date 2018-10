Onderzoek naar Utrechtse kruising na dodelijk ongeluk met camper

De provincie en de gemeente Utrecht gaan onderzoek doen naar de kruising waar afgelopen weekend een camper in botsing kwam met een tram. Bij het ongeluk kwam een 41-jarige man uit Belgiƫ om het leven.

Een woordvoerder van de provincie zei tegen RTV Utrecht dat er wordt gekeken hoe de kruising veiliger kan. De weg moet daarna snel worden aangepakt. Volgens de gemeente wordt het onderzoek van de politie betrokken bij de analyse van de situatie.

Gevaarlijk

De camper botste zaterdag op de sneltram op de kruising van de Weg der Verenigde Naties en de Overste den Oudenlaan. Volgens automobilisten en omwonenden zijn daar vaak (bijna-)ongelukken. Afslaande auto's zien er de tram over het hoofd. Vijf maanden geleden plaatste de gemeente er nog een extra bord om automobilisten duidelijk te maken dat ze er niet mogen afslaan in verband met de tram.

Toch gaat het volgens ondernemer Maurits Logtenberg zeker drie keer per dag mis. Hij heeft in de buurt van de kruising een bedrijf. "Het is hier niet veilig. Natuurlijk kun je zeggen: kijk goed naar de borden, maar als je de stad niet kent, dan is zo'n ongeluk gauw gebeurd."

De politie onderzoekt het ongeluk met de camper. Dat is nog niet afgerond maar volgens de politie "wijst alles er op" dat de bestuurder van de camper afsloeg en toen door de tram werd geschept.