Rusland zinspeelt op wapenwedloop als VS nieuwe kernraketten ontwikkelt

De veiligheidsadviseur van president Trump heeft in Moskou te horen gekregen dat Rusland direct "militair-technische" stappen zal zetten als de VS weer kernraketten gaat ontwikkelen, in strijd met een verdrag uit 1987. John Bolton is vandaag en morgen in het Kremlin om tekst en uitleg te geven bij het dreigement van Trump dat hij de VS uit het INF-kernrakettenverdrag uit 1987 wil terugtrekken.

"Zulke maatregelen maken de wereld gevaarlijker", zei Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president Poetin, vandaag. "Als de VS dergelijke wapensystemen gaat ontwikkelen, moet Rusland ook handelen om het evenwicht in dit deel van de wereld te herstellen."

'Samen problemen oplossen'

Bolton sprak vanmiddag met het hoofd van de Russische veiligheidsraad. Die sloeg een minder harde toon aan met de verzekering dat Rusland met de VS wil samenwerken om te zien waar de wederzijdse pijnpunten zitten in de uitvoering van het verdrag, zodat die problemen opgelost kunnen worden. Vanavond spreekt Bolton nog met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Morgen maakt hij zijn opwachting bij Poetin, die een gedetailleerde uitleg eist van de woorden van Trump.

Trump zegt zich niet meer gebonden te voelen aan het verdrag, omdat Rusland en China de afspraken hebben geschonden door nieuwe raketten te bouwen. China is echter geen verdragspartner. Rusland heeft vermoedelijk nieuwe raketten geplaatst in de enclave Kaliningrad, maar van een type dat niet onder het verdrag valt.

Peskov wees erop dat de Verenigde Staten zelf in strijd met het INF-verdrag handelen met de inzet van drones die doelen kunnen aanvallen en met de bouw van antiraketsystemen.