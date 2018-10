Supermarkten lijden honderdduizenden euro's schade door giftcard-fraude

Supermarkten hebben in de afgelopen twaalf maanden voor honderdduizenden euro's schade geleden door een oplichtingstruc met giftcards. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) gaat het om een onbekende man, die vanuit het buitenland belt met een medewerker van een supermarkt.

Hij zegt namens het hoofdkantoor te bellen en kondigt aan dat bepaalde reeksen giftcards uit het assortiment worden gehaald. Daarna vraagt hij of de winkelmedewerker even de codes wil doorgeven, zodat die kunnen worden geblokkeerd. Vervolgens kunnen de kaarten worden weggegooid.

"Heel overtuigend"

Met de code kan de kaart verzilverd worden, zegt Jules van Wel, hoofd veiligheid bij het CBL. "Deze meneer weet precies wat hij nodig heeft van die winkelmedewerker, hij weet ook precies hoe hij het moet vragen. Hij komt heel overtuigend over."

De oplichter is al meer dan een jaar actief. "Hij heeft zich it-technisch goed verschanst: in het scherm staat 'onbekend nummer'", zegt Van Wel. Het blijkt niet te achterhalen waarvandaan de man belt. "Hij komt nooit in de winkel. Er is geen camerabeeld, geen signalement. Alleen telefoongesprekken."

Verschillende supermarkten zijn de dupe geworden van deze babbeltruc. Inmiddels hebben ze een speciaal instructiefilmpje gemaakt voor hun medewerkers over de giftcard-fraude. "Als die nu een vraag om codes krijgen, moeten er meteen alarmbellen afgaan", zegt de veiligheidsbaas van de levensmiddelenhandel hoopvol.