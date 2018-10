Man overmeesterd die zichzelf in Poolse ambassade met benzine overgoot

In de Poolse ambassade in Den Haag heeft de politie een man aangehouden die zichzelf had overgoten met benzine of een andere brandbare vloeistof. Een onderhandelaar probeerde contact met hem te leggen, uiteindelijk is hij door een arrestatieteam overmeesterd.

In het ziekenhuis wordt onderzocht of de man giftige dampen heeft ingeademd. Daarna gaat hij voor verhoor naar het bureau. De politie probeert zijn identiteit vast te stellen en erachter te komen wat hij van plan was.

De brandweer had bij de ambassade blusmateriaal uitgerold. Volgens een getuige rook het op straat naar benzine.