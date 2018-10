Swedish House Mafia na vijf jaar weer bij elkaar

Sebastian Ingrosso, Steve Angello en Axel Hedfors (Axwell) zijn weer bij elkaar. Het Zweedse drietal gaat in 2019 weer onder de naam Swedish House Mafia toeren. Daarnaast hebben ze nieuwe muziek aangekondigd.

De dj-band, die bekend werd door nummers als Don't you worry child en Save the world, ging in 2013 uit elkaar. Het nieuws over een comeback hing al een tijd in de lucht. Geruchten deden vanaf maart de ronde, nadat de drie in Miami een verrassingsoptreden deden.

De afgelopen week verschenen advertentieposters van de drie in de straten van Stockholm. Daarnaast lieten de dj's op hun website een klok aftellen. Fans moesten nog even wachten toen de teller op nul seconden stond, maar vervolgens kwamen de artiesten in beeld. Met een livestream, die ook op YouTube te zien was, kondigden zij hun rentree aan.

Op 4 mei begint in Stockholm hun nieuwe tournee. De Zweden maakten nog niet bekend waar ze daarna optreden.