Australian Gold sleept Consumentenbond voor de rechter

Zonnebrandmerk Australian Gold sleept de Consumentenbond voor de rechter. Het merk scoorde eerder dit jaar niet goed in een test van de Consumentenbond, en is het daar niet mee eens. Volgens Australian Gold kloppen de testresultaten niet.

Het zonnebrandmerk eist een rectificatie en de Consumentenbond moet het bericht van zijn website halen. Morgen is het kort geding in Den Haag.

Volgens de Consumentenbond gaf de zonnebrandspray ook na meerdere testsgeen goede resultaten. "De zonnebrandsprays hebben we in verschillende winkels gekocht en ook meerdere keren in het laboratorium laten testen", vertelt een woordvoerder. "De spray haalde gewoon de factor niet. We kunnen ons dus ook helemaal niet vinden in de beschuldigingen."

Niet eens factor 15

Volgens de woordvoerder blijft de Consumentenbond achter zijntestresultaten staan. "We zien de zaak morgen met vertrouwen tegemoet."

In mei testte de Consumentenbond verschillende zonnebrandsprays met factor 30. Uit het onderzoek bleek dat 1 op de 5 crèmes onvoldoende beschermt. Volgens de Consumentenbond biedt de spray van Australian Gold niet meer dan factor 15.