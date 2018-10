Dj's voor Serious Request 'nieuwe stijl' bekend

NPO 3FM heeft de dj-teams van Serious Request 2018 bekendgemaakt. De teams Sander Hoogendoorn & Eva Koreman, Rob Janssen & Jorien Renkema en Mark van der Molen & Rámon Verkoeijen trekken tijdens Serious Request het land in en gaan 24 uur per dag radio maken.

Dit jaar is er geen Glazen Huis, maar gaan de dj's lopend het land door om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Er is dit jaar niet één thema, maar drie: reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlogen en conflicten.

De dj's komen bij hun tocht door heel Nederland. Zo gaan Sander Hoogendoorn en Eva Koreman naar onder meer Vlieland, de Afsluitdijk, Amsterdam-Noord en Diemen. Rob Janssen en Jorien Renkema gaan naar plaatsen als Weert, Oisterwijk en Gorinchem. Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen bezoeken onder andere Hengelo, Didam, Wageningen en Rhenen.

Utrecht

De tocht van alle dj's eindigt uiteindelijk bij TivoliVredenburg in Utrecht, dat fungeert als 'hoofdkwartier' van de jaarlijkse actieweek. De drie teams keren pas aan het einde van de week terug in Utrecht. In de actieweek, van 18 tot en met 24 december, moeten ze zelf een slaapplek zien te vinden.

Volgens een woordvoerder van NPO 3FM is er bewust voor een bepaalde route gekomen. "Elk van de drie teams legt de tocht te voet af, dus er is een beperkt aantal kilometers dat gelopen kan worden in de actieweek. Door voor deze routes te kiezen, kan een groot deel van Nederland worden bezocht."

Record

Serious Request bracht vorig jaar ruim vijf miljoen euro op voor het opsporen van kinderen. Dat bedrag was lager dan voorgaande jaren. In 2016 haalden de dj's nog 8,7 miljoen euro op voor het terugdringen van sterfte door longontsteking.

Het record stamt uit 2012, toen in Enschede 13,8 miljoen euro werd ingezameld voor het terugdringen van kindersterfte.