Zambia wil 2000 nijlpaarden doden

Zambia wil de komende vijf jaar 2000 nijlpaarden doden. Twee jaar geleden kwam het land al met een vergelijkbaar plan, maar dit werd van tafel geveegd na protesten van dierenrechtenactivisten.

Volgens de Zambiaanse minister van Toerisme is de nijlpaardenpopulatie in de Luangwa rivier, waar de meeste nijlpaarden leven, te groot. Verplaatsen naar een andere locatie in het land is volgens hem geen optie.

"In het South Luangwa National Park leven meer dan 13.000 nijlpaarden, maar het gebied is geschikt voor maar 5000 nijlpaarden", zegt de minister. "Het zou erg duur zijn om de nijlpaarden naar andere wateren te verplaatsen. Op dit moment is de enige mogelijkheid die we hebben het doden van de nijlpaarden." Volgens de minister wordt het ecosysteem in het park door het grote aantal nijlpaarden bedreigd.

Geen wetenschappelijk bewijs

De Britse liefdadigheidsorganisatie Born Free voerde in 2016 campagne tegen het plan om de nijlpaarden te doden. Op zijn website schrijft de organisatie dat Zambia niet wetenschappelijk heeft aangetoond dat er te veel nijlpaarden in de Luangwa rivier leven.