Podcast De Dag: 'Curaçao geeft gevluchte Venezolanen geen hulp'

De Venezolaanse Marienny kon geen afscheid van haar ouders nemen, voor ze de ellende en honger in haar land ontvluchtte en de oversteek naar Curaçao maakte. Daar werd ze opgesloten en bleek nergens recht op te hebben. "Ik ken geen enkele Venezolaan die hulp krijgt van Curaçao."

Art Rooijakkers, ambassadeur van Stichting Vluchteling, sprak met haar en is net terug van Curaçao. Hij is geschrokken over de situatie op het eiland, dat onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden.

Verder in De Dag

Ook hoor je Nieuwsuur-journalist Machteld Veen over haar ontdekking dat de Nederlandse luchtmacht verf gebruikt waarin dubbel zoveel van de kankerverwekkende stof chroom-6 is verwerkt als in de oude verf. Werkte Defensie mee met haar onderzoek?