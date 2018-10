Politie houdt laatste verdachte schietpartij Zaandam aan

De politie heeft vanmorgen de derde verdachte aangehouden van de schietpartij vorige week in Zaandam. Daarbij werd een 19-jarige man twee keer beschoten. Eerst werd hij neergeschoten tijdens een ruzie, daarna werd er in het ziekenhuis opnieuw op hem geschoten.

De 32-jarige man die vanmorgen is aangehouden, was na de schietpartij gevlucht naar Suriname. Daar liet hij via zijn advocaat weten zich bij de politie te willen melden. Hij is vanmorgen direct na aankomst op Schiphol aangehouden.

De 24-jarige broer van deze man meldde zich al eerder bij de politie. Hij zit nog vast. Ook werd al eerder een 27-jarige man aangehouden.

Slachtoffers ook verdachte

Alle drie de mannen worden verdacht van poging tot moord en poging tot doodslag en zitten in beperking, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat mogen praten. Ze worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie beschouwt de man die werd neergeschoten ook als verdachte. Hij is aangehouden omdat hij in het centrum van Zaandam zou hebben geschoten. Hij ligt nog in het ziekenhuis maar is inmiddels wel buiten levensgevaar.