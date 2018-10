Zeeuwse begint inzamelingsactie voor Groninger die verlamd raakte

Er is een inzamelingsactie opgezet voor Sidney Ruiter, de 22-jarige man die vorig jaar oktober net buiten het centrum van Groningen werd neergeschoten. raakte blijvend verlamd. Met het geld dat wordt ingezameld moet Ruiter, die in een rolstoel zit, zelfstandiger kunnen leven.

Ruiter werd een jaar geleden in zijn rug geschoten door een man die vrijdag werd veroordeeld. De rechtbank legde Azim A. een straf op van tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. A. moet Ruiter ook een schadevergoeding betalen van bijna 370.000 euro. Dat bedrag is lager dan de ruim 930.000 euro die het slachtoffer had geƫist.