Defensie start met aanvullen van kogels, granaten en raketten

Defensie begint met het aanvullen van de schaarse voorraad munitie. Het gaat om gewone kogels en granaten, maar ook om geavanceerde munitie, zoals raketten voor de F-35, torpedo's en precisiegranaten. Staatssecretaris Visser kondigt in een brief naar de Tweede Kamer aan dat in 2019 gestart wordt met de uitbreiding van de munitievoorraad.

Defensie kampt vanwege bezuinigingen al jaren met een beperkt aantal kogels en andere munitie. Het kabinet-Rutte III trekt zo'n 1,5 miljard euro extra uit voor Defensie. In maart werd in de Defensienota al aangekondigd dat de Nederlandse militairen betere spullen krijgen. Het gaat dan niet alleen om hun uitrusting, maar ook om het materiaal.

Over het tekort aan munitie wordt al jaren geklaagd, door onder meer de militaire vakbond. Bij grote operaties in het buitenland is er geen gebrek aan kogels en raketten, maar in Nederland is het aantal schietoefeningen wegens een tekort wel teruggebracht, zo bleek in 2015. "Als de voorraden op peil zijn, kan het opleiden en trainen van militairen ook verbeteren," schrijft Defensie.

Onveiliger

Het slinken van de voorraad komt volgens Defensie doordat Nederland in een wereld die onveiliger werd steeds meer eigen verantwoordelijkheid heeft genomen. Nederland heeft meegedaan aan een enkele grote internationale militaire operaties, zoals in Afghanistan, Irak, Somaliƫ, Mali en voormalig Joegoslaviƫ.