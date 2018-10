Politieverhoren zijn nu vaak te sturend, zegt onderzoeker

In politieverhoren worden nog te vaak gesloten of suggestieve vragen gesteld. Daarmee groeit de kans op valse bekentenissen, waarschuwt politieman en onderzoeker Koen Geijsen in zijn proefschrift Persons at risk during interrogations in police custody, waarop hij volgende maand promoveert.

Geijsen keek vooral naar het verhoor van zogenoemde kwetsbare verdachten: mensen met psychiatrische problemen of een laag IQ. Hij ondervroeg een groep van ruim honderd rechercheurs, die het afgelopen jaar naar eigen zeggen gemiddeld vijf kwetsbare personen hebben geïnterviewd. Tijdens zulke verhoren nam meer dan de helft van de rechercheurs geen extra maatregelen, zoals het raadplegen van een recherchepsycholoog of een gespecialiseerde collega.

Volgens Geijsen hebben agenten waarschijnlijk dagelijks te maken met kwetsbare verdachten, maar herkent de politie die niet altijd. Probleem daarbij is dat agenten zelf kunnen beslissen of er sprake is van een kwetsbare verdachte.

Ook analyseerde de onderzoeker 25 verhoren met kwetsbare verdachten. Geijsen kwam tot de conclusie dat 21 daarvan inadequaat waren uitgevoerd. Zo werden sturende, suggestieve en ongepast gesloten vragen gesteld. Ook stelden agenten meerdere vragen tegelijk.

Vrijgesproken

Valse bekentenissen na verhoren, met name door kwetsbare verdachten, komen met enige regelmaat voor. Zo werd bejaardenverzorgster Ina Post veroordeeld voor het doden van een bejaarde vrouw, maar 13 jaar later vrijgesproken door het gerechtshof omdat er twijfel was over de betrouwbaarheid van haar bekentenis.

Ook in de Schiedammer Parkmoord werd een valse bekentenis gedaan. Kees B. zat vier jaar in de cel, maar bleek onschuldig toen een ander de moord op de 10-jarige Nienke bekende.

Geijsen, die zelf werkzaam is bij de Politieacademie, komt naar aanleiding van zijn onderzoek met een aantal adviezen. Zo stelt hij voor dat iedere verdachte moet worden benaderd als potentieel kwetsbare verdachte en dat alle verhoren moeten worden opgenomen.

Ook vind hij dat moet worden overgegaan op een Britse verhoortechniek, die investigative inteviewing heet. Dat is een meer onderzoekende, open ondervragingsmethode.