Wekdienst 22/10: landelijke griepprik-campagne begint en wat doet Serious Request?

De Noorse leider van een beroemde Britse commandoactie uit de Tweede Wereldoorlog, Joachim Rønneberg (99), is overleden. Samen met Britse commando's en het Noorse verzet vernietigde hij in 1943 de fabriek in Noorwegen waar de Duitsers zwaar water voor hun atoomwapenproject produceerden.

De spectaculaire actie inspireerde schrijvers, documentairemakers en speelfilmproducenten. De bekendste verfilming is Heroes of Telemark (1965) met Kirk Douglas en Richard Harris. Volgens Rønneberg was deze verfilming een "kansloze" weergave van de werkelijkheid.

De film (van ruim twee uur) is hieronder te bekijken: