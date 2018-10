Verdacht pakketje in Lelystad, omgeving provinciehuis afgezet

Bij het provinciehuis van Flevoland in Lelystad is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving is afgezet en het treinstation dat ertegenover ligt, is ook grotendeels afgezet.

Aan het provinciehuis zouden spandoeken zijn opgehangen met leuzen over de Oosvaardersplassen, zoals "OVP weg ermee" en "Welkom in de schiettent van SBB". Een politiewoordvoerder bevestigt dat tegenover Nu.nl.

De spoorwegpolitie heeft delen van de perrons op het treinstation Lelystad Centrum afgezet en het treinverkeer werd korte tijd stilgelegd. De treinen rijden inmiddels weer.

Het busverkeer in heel Lelystad lag ook korte tijd plat. De bussen rijden ook weer, maar reizigers moeten volgens Arriva nog wel rekening houden met vertragingen.