Noorse 'Held van Telemark' overleden

De Noorse leider van een beroemde Britse commandoactie uit de Tweede Wereldoorlog, Joachim Rønneberg (99), is overleden. Dat heeft de Noorse regering bekendgemaakt.

Samen met Britse commando's en het Noorse verzet vernietigde hij in 1943 de fabriek in Noorwegen waar de Duitsers zwaar water voor hun atoomwapenproject produceerden. De vernietiging was topprioriteit, omdat de geallieerden bang waren dat nazi-Duitsland als eerste een atoomwapen zou hebben.

Operatie Gunnerside

Noorwegen werd in april 1940 door de Duitsers bezet. Rønneberg vluchtte een jaar later met acht vrienden naar Schotland om zich bij de geallieerden aan te sluiten.

Nadat hij tot de rang van luitenant was opgeklommen, werd hem gevraagd aan Operatie Gunnerside leiding te geven. Een eerdere Britse poging om de zwaar waterfabriek in Vemork mislukte jammerlijk; nog voor de Britse troepen de fabriek konden bereiken, werden ze gedood of gevangengenomen.