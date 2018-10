'Trollenleger' jaagt al jaren op critici Saudische kroonprins

Saudi-Arabië zet een 'trollenleger' in om mensen die zich uitspreken tegen het regime het zwijgen op te leggen. Honderden mensen in Saudi-Arabië zorgen er via sociale media voor dat tegenstanders bedolven worden onder bedreigingen, beledigingen en intimidaties, blijkt uit onderzoek van The New York Times.

Een van de slachtoffers van dat trollenleger was Jamal Khashoggi, de Saudische journalist die in het consulaat in Istanbul is gedood. Hij was uitgesproken kritisch op het regime van de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman.

Daarom werd hij structureel bedreigd op social media, zo schrijft The New York Times. Iedere ochtend zou hij wakker worden met een "leger van Twittertrollen op zijn telefoon, dat hem en andere critici aanviel en bedreigde". De trollen zouden deel uitmaken van een grotere operatie van de kroonprins om tegenstanders de mond te snoeren.

Trolboerderij

Volgens de Amerikaanse krant werken er honderden mensen in een zogeheten 'trolboerderij' in de Saudische hoofdstad Riyad. Naast het verdoezelen van kritische tegengeluiden als die van Khashoggi worden ook andere gevoelige onderwerpen, zoals vrouwenrechten en de oorlog in Jemen, begraven onder andere berichten. Als een 'schadelijk' bericht te veel aandacht krijgt, plaatst het 'trollenleger' zelfs pornografische plaatjes in de discussie om lezers af te leiden. Als een account geblokkeerd wordt, maken ze een nieuw profiel aan.