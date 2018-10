Britse minister: Kashoggi-verklaring Saudi-Arabië niet geloofwaardig

De EU heeft in een verklaring gezegd dat het onderzoek moet doorgaan om helderheid te verschaffen over de moord. Ook de Amerikaanse president Trump wil meer antwoorden. Gisteren zei die dat hij wil weten waar het lichaam van Khashoggi is en wat er precies is gebeurd. Volgens hem komen we stap voor stap dichter bij de waarheid. Trump zei ook dat het "mogelijk" is dat kroonprins Mohammed bin Salman nergens van af heeft geweten, om erbij te benadrukken: "Ik ben niet tevreden totdat we antwoorden hebben."

Turkije werkt ondertussen aan een eigen onderzoek naar de zaak-Khashoggi, dat in potentie explosief is voor Riyad. Turkse functionarissen lekten al snel na de verdwijning van de journalist berichten dat hij was vermoord in het consulaat en dat zijn lichaam in stukken was gezaagd. Saudi-Arabië zou een doodseskader naar Turkije hebben gestuurd op de dag van Khashoggi's verdwijning.

Audio-opnamen

The New York Times heeft verschillende leden van een Saudische delegatie die op 2 oktober Turkije bezocht en weer verliet in verband gebracht met de Saudische kroonprins, wat het onwaarschijnlijk zou maken dat die van niets wist. Onder de achttien mensen die in Saudi-Arabië zijn opgepakt voor de zaak zou ook de groep zijn die een bliksembezoek bracht aan Turkije.

Er zijn berichten dat Turkije beschikt over audio-opnamen die bevestigen dat Khashoggi is gemarteld en doelbewust vermoord. De Turkse autoriteiten hebben gezegd dat ze met onderzoeksresultaten naar buiten komen als de tijd rijp is. "We staan niet toe dat zaken in de doofpot worden gestopt", zei een woordvoerder van president Erdogan.