Liedjesschrijver en Utrechtse oud-wethouder Toon Gispen overleden

Tekstschrijver en oud-wethouder van Utrecht Toon Gispen is overleden. Dat bevestigt het Utrechtse gemeentebestuur. Hij was al geruime tijd ziek. Gispen werd 80 jaar.

Gispen was van 2001 tot en met 2005 wethouder voor Leefbaar Utrecht, de partij van Henk Westbroek en Broos Schnetz. Hij had onder meer cultuur in zijn portefeuille. In die rol was hij betrokken bij het ontstaan van muziekcentrum TivoliVredenburg en het Nijntje Museum in Utrecht en was hij verantwoordelijk voor de Culturele Zondagen in de stad.

In 2005 vertrok hij als wethouder. Gispen was in zwaar weer geraakt na fouten die hij had gemaakt rond het Centraal Museum. Zo had hij onder meer een depot voor het museum aangekocht, zonder de gemeenteraad daarover in te lichten, schrijft RTV Utrecht.