Zes Amsterdamse taxichauffeurs gepakt om drugsgebruik

Zes Amsterdamse taxichauffeurs zijn vannacht aangehouden omdat ze hoogstwaarschijnlijk drugs hadden gebruikt. De politie heeft in totaal 55 chauffeurs gecontroleerd met een drugstest.

Op het politiebureau is bloed geprikt bij de zes aangehouden chauffeurs. Dat wordt opgestuurd naar het Nederland Forensisch Instituut, waar onderzocht wordt of de chauffeurs, zoals de politie vermoedt, drugs hadden gebruikt, schrijven NH en AT5. Welke drugs de chauffeurs gebruikt zouden hebben, is niet bekendgemaakt.

De politie heeft ook voor andere overtredingen boetes uitgedeeld. Twee keer ging dat om het weigeren van een rit, die de chauffeurs waarschijnlijk te kort vonden.