Automobilist komt om bij politieachtervolging op A12 bij Utrecht

Op de A12 bij Utrecht is vannacht een automobilist om het leven gekomen. Hij was op de vlucht geslagen voor de politie, die hem in Wilnis wilde controleren vanwege zijn slingerende rijgedrag.

De automobilist wilde echter niet stoppen en ging er met hoge snelheid vandoor. Op de A12 bij de Utrechtse wijk Kanaleneiland ging het mis. Hij tikte eerst nog een andere auto aan, voor hij zelf crashte. Door de enorme klap vloog het motorblok uit het voertuig. Dat kwam meters verderop in de berm terecht.

Een omstander meldt aan RTV Utrecht dat twee inzittenden van de andere auto naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hun verwondingen zouden meevallen.