Duitser overlijdt bij explosie kaartautomaat op station Halle

Bij de explosie van een kaartautomaat op een station in de Duitse stad Halle is een man om het leven gekomen. De ontploffing was volgens de politie zo zwaar, dat de deur van de automaat op het perron terechtkwam.

Een machinist vond de zwaargewonde jongeman bloedend naast de ontplofte kaartautomaat. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij enige tijd later overleed.

De politie zocht tot diep in de nacht naar sporen bij het station. Het is niet duidelijk of de man de explosie zelf heeft veroorzaakt.

In Duitsland worden met regelmaat kaartautomaten opgeblazen. Afgelopen zomer waarschuwde de federale politie nog voor automaten die mogelijk met gas waren gevuld. Vorig jaar overleed een man in Dortmund door een explosie in een kaartautomaat.