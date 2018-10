Tientallen doden bij rellen tussen moslims en christenen in Nigeria

Bij rellen tussen moslims en christenen in de Nigeriaanse deelstaat Kaduna zijn zeker 55 mensen omgekomen. Zeker 22 mensen zijn gearresteerd, meldt politie volgens de BBC.

De rellen tussen christen- en moslimjongeren braken uit op een markt in de plaats Kasuwa Magina, waar een meningsverschil was ontstaan tussen marktkooplieden.

De politie heeft een avondklok ingesteld naar aanleiding van het geweld. In Nigeria zijn geregeld uitbraken van sektarisch geweld.

President Buhari liet via een woordvoerder weten zich zorgen te maken over het geweld. "Geen enkele cultuur of religie rechtvaardigt het veronachtzamen van het respect voor het leven." De president heeft de leiders van de gemeenschappen opgeroepen tot tolerantie.