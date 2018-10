In Swifterbant, Flevoland, heeft de politie in een tuin bij een woning een persoon gevonden die "onder verdachte omstandigheden" is overleden. Kort daarna heeft de politie iemand aangehouden in de woning.

Het is onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld. Dat wordt momenteel onderzocht. Agenten vonden het lichaam na een telefonische melding.

Swifterbant is een dorp met ruim 6000 inwoners in de gemeente Dronten.