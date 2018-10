And the winner is ... opnieuw Martin Garrix

Dj Martin Garrix is voor de derde achtereenvolgende keer winnaar van de DJ Mag 100; een ranglijst van populairste dj's die door het publiek wordt samengesteld. De uitslag werd even na middernacht bekendgemaakt op het AMF-dancefestival in de Amsterdam Arena.

De Belgen Dimitri Vegas & Like Mike eindigden op de tweede plaats, net als vorig jaar. De Nederlandse dj Hardwell werd derde.

Martin Garrix (22), die eigenlijk Martijn Garritsen heet, tekende op zijn 16de zijn eerste platencontract. Een jaar later, in 2013, brak hij internationaal door met de hit Animals.

Het is de 22ste keer dat het tijdschrift DJ Mag met de top-100 van populairste dj's komt. Dertien keer was er een Nederlandse winnaar. Behalve Martin Garrix (drie keer) waren dat Armin van Buuren (vijf keer), Tiƫsto (drie keer) en Hardwell (twee keer).