Acteur Eelco Smits ontvangt Paul Steenbergenpenning

Acteur Eelco Smits heeft in de Stadsschouwburg in Amsterdam de Paul Steenbergenpenning ontvangen. Hij kreeg de prestigieuze toneelprijs na afloop van de voorstelling Uit het leven van marionetten uit handen van acteur Jacob Derwig; de laatste houder van onderscheiding. Die wilde Smits bekronen voor zijn hele oeuvre op de planken.

De Paul Steenbergen-penning werd in 1982 bedacht door de gemeente Den Haag en de ontvangers mogen zelf bepalen aan wie ze hem doorgeven en wanneer. Derwig had hem sinds 2008 in zijn bezit, daarvoor droeg Pierre Bokma hem zes jaar.

In totaal hebben zes acteurs hem nu ontvangen. Guido de Moor, Willem Nijholt en Paul Steenbergen zelf completeren de lijst.

De 41-jarige Eelco Smits is verbonden aan de Toneelgroep Amsterdam en werd dit jaar nog genomineerd voor een Louis d'Or, voor beste mannelijke hoofdrol in de voorstelling Vergeef ons.