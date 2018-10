Week in beeld: afscheid op ADE, cannabis in Canada, Khashoggi en de Krim

Deze week waren de ogen vooral gericht op Saudi-Arabië. Dat land heeft inmiddels toegegeven dat journalist Jamal Khashoggi om het leven is gekomen in het Saudische consulaat in Istanbul in Turkije. Er zijn 18 Saudiërs gearresteerd in verband met de dood van de journalist, die in de Verenigde Staten woonde en zeer kritisch was over de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

Bij een aanslag op een middelbare school op de Krim vielen twintig doden. Een man van 18 liet een explosief afgaan in de kantine, schoot om zich heen en pleegde daarna zelfmoord. De Russische politie is nog op zoek naar mensen die hem hielpen bij de voorbereidingen.

Vrijwel de complete dj-wereld is tot en met morgen in Amsterdam voor het Amsterdam Dance Event. ADE is wereldwijd het grootste clubfestival op het gebied van elektronische muziek. Donderdagavond nam dj Hardwell al afscheid van zijn publiek met een uitverkochte show in de Ziggo Dome.

In Canada is cannabis kopen sinds deze week wettelijk toegestaan. Nog geen dag nadat wiet legaal was geworden, was de softdrug vanwege de grote belangstelling op veel plaatsen niet meer te krijgen.

Dat en meer in de week in beeld.